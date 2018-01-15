عقد قران المسلماني وإنجي مهدي.. «لقاء العلوم السياسية»

في حضور الأهل والأقارب، تم عقد قران الكاتب أحمد المسلماني على الدكتورة إنجي محمد مهدي، أستاذة العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

يذكر أن العروسين من خريجي قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان المسلماني رئيسا للجنة الثقافية باتحاد طلاب الكلية وحصل على درع أول الجامعات المصرية في الثقافة العامة، وحصلت إنجي مهدي التي كانت أولى الجمهورية في الثانوية العامة القسم الأدبي على شهادة الدكتوراه عن أطروحتها "استخدام القوة العسكرية كأداة في السياسة الخارجية دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة".

ويشارك العروسان في كتاب يصدر قريبا عن النظريات الجديدة في العلاقات الدولية المعاصرة .