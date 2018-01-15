تسجيل الدخول

الوطن

عقد قران المسلماني وإنجي مهدي.. «لقاء العلوم السياسية»

أمس PM 11:21
كتب: الوطن
عقد قران المسلماني وإنجي مهدي.. «لقاء العلوم السياسية»

عقد قران المسلماني وإنجي مهدي

في حضور الأهل والأقارب، تم عقد قران الكاتب أحمد المسلماني على الدكتورة إنجي محمد مهدي، أستاذة العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

يذكر أن العروسين من خريجي قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان المسلماني رئيسا للجنة الثقافية باتحاد طلاب الكلية وحصل على درع أول الجامعات المصرية في الثقافة العامة، وحصلت إنجي مهدي التي كانت أولى الجمهورية في الثانوية العامة القسم الأدبي على شهادة الدكتوراه عن أطروحتها "استخدام القوة العسكرية كأداة في السياسة الخارجية دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة".

ويشارك العروسان في كتاب يصدر قريبا عن النظريات الجديدة في العلاقات الدولية المعاصرة .

أخبار متعلقة

أحمد المسلماني: التقارب الهندي مع أمريكا جاء على حساب باكستان

أحمد المسلماني: التقارب الهندي مع أمريكا جاء على حساب باكستان

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أمريكا وباكستان حلفاء استراتيجيين، لافتا إلى أن حلف الناتو لديه حليف استراتيجي اسمه باكستان
أحمد المسلماني: إسرائيل تفتتح محطة قطار "دونالد ترامب" قريبا

أحمد المسلماني: إسرائيل تفتتح محطة قطار "دونالد ترامب" قريبا

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن إسرائيل أنشأت محطة قطار من تل أبيب إلى القدس سيتم افتتاحها منتصف 2018 وهي تمر بنفق تحت القدس الشرقية مخالفة بذلك كل الا
بالفيديو| أحمد المسلماني: روسيا تخشى تكرار ما حدث للاتحاد السوفيتي

بالفيديو| أحمد المسلماني: روسيا تخشى تكرار ما حدث للاتحاد السوفيتي

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن روسيا ترى إن تنظيم "داعش" الإرهابي خطر على الأمن القومي الروسي، كما أنها ترى أن أمريكا تحاول بجهودها السرية إسقاط
أحمد المسلماني: "مفيش دولة بتمشي من غير استراتيجية"

أحمد المسلماني: "مفيش دولة بتمشي من غير استراتيجية"

أحمد المسلماني: "مفيش دولة بتمشي من غير استراتيجية"
أحمد المسلماني: الروهينجا منطقة غنية بالثروات وشعبها فقير

أحمد المسلماني: الروهينجا منطقة غنية بالثروات وشعبها فقير

قال الإعلامي أحمد المسلماني إن قناة "بي بي سي" العربية طرحت عدة أسئلة عمن هم الروهينجا المضطهدين بدولة ميانمار.
بالفيديو والصور| عقد قران ابنة "الجفري" على حامد الحبيب عمر بن حفيظ

بالفيديو والصور| عقد قران ابنة "الجفري" على حامد الحبيب عمر بن حفيظ

إحتفل الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري بعقد قرآن كريمته على الداعية الشاب الحبيب حامد بن الداعية الإسلامي الحبيب عمر بن حفيظ.

التعليقات

سلة غذاء المصريين: الاستيراد بالمليارات والتصدير بالملايين

الأكثر قراءة

عاجل