أحمد عزمي ينضم لـ"ابتسم أنت في مصر"

تعاقد الفنان أحمد عزمي بصفة رسمية مع شركة بيراميدز للإنتاج الفني على المشاركة في بطولة فيلم "ابتسم أنت في مصر"، ليصبح أحدث المنضمين للفيلم الذي بدأ مخرجه خالد مهران تصوير المشاهد الخاصة بمصر وتحديدًا بمدينة الغردقة.

وكان فريق عمل الفيلم قد انتهى من تصوير المشاهد الخاصة في روسيا، حيث تم تصوير هذه المشاهد بالعاصمة الروسية موسكو وتحديدًا في إحدى الغابات وداخل قطار وأيضًا داخل حديقة عامة ومسرح باليه قديم أثري، بالإضافة إلى العديد من الشوارع، واستمرت عمليات التصوير في روسيا لمدة 20 يومًا بعدها عاد فريق العمل للقاهرة لاستكمال التصوير.