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الوطن

سمير صبري: تقدمت بالعديد من بلاغات الفساد ضد محافظ المنوفية

اليوم AM 12:08
كتب: خالد الأسمر
سمير صبري: تقدمت بالعديد من بلاغات الفساد ضد محافظ المنوفية

سمير صبري

قال سمير صبري، المحامي، إنه تقدم اليوم بمذكرة للمحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، تضمنت كافة البلاغات وأرقامها التي تحتوي على وقائع فساد محافظ المنوفية تحديدا.

وأضاف "صبري"، خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يعلم بأنه خلال أيام سيتم سماع أقواله في النيابة بشأن تلك القضية.

وأشار "صبري"، إلى أنه منذ 5 شهور وهو يتقدم ببلاغات ضد محافظ المنوفية يتهمه فيها بالفساد، مضيفا أنه كان يدعم كل بلاغاته بالأدلة والمستندات قبل تقديمها للنيابة.

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