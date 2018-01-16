"مستقبل وطن": انطلاق راديو  باسم الحزب Radio FN فبراير المقبل

قال حزب مستقبل وطن، إنه في ظل وجود قنوات الإنترنت المختلفة من قنوات مرئية وقنوات مسموعة، يطلق الحزب أول محطة راديو عبر الإنترنت، ذلك في الأول من فبراير.

وأضاف الحزب في بيان، أنه يسعى لعمل مجموعة من البرامج المختلفة التي يقدمها مجموعة شبابية متميزة تتناول كافه المجالات (سياسية - اقتصادية - اجتماعية - منوعات).

وياتي من ضمن هذه البرامج برنامج "علشان تبنيها" وهو على اسم الحملة التي أطلقها الحزب لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ويهدف البرنامج إلى طرح الموضوعات السياسية المختلفة واستضافة عدد من أعضاء مجلس النواب لتسليط الضوء على ما يتم على أرض الواقع بجانب عدد من البرامج المتنوعة التي تهتم بالموسيقى والرياضة وعالم السيارات والمرأة.