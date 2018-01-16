إصابة 39 من أهالي مركز بالشرقية بنزلة معوية.. "كلوا ترمس في فرح"

استقبل مستشفى مشتول السوق المركزي بمحافظة الشرقية، منذ قليل، 39 من الأهالي مصابين بنزلة معوية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة مشتول السوق، إخطارا من مستشفى مشتول المركزي باستقبال 39 من الأهالي مصابين بحالات قيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، إثر تناولهم ترمس في حفل زفاف.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصجة بالشرقية، إن الفحوصات تشير إلى إصابتهم بنزله معوية، موضحًا أنه تم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، وغادر 33 مصابا المستشفى، بينما يحتجز 6 آخرين تحت الملاحظة.