بالصور| رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الفنون الجميلة ويوجه بتوسيعها

وجه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، بوضع مخطط هندسي وتنفيذه بهدف إلى استغلال المساحة المحيطة بمقر كلية الفنون الجميلة بالجامعة لاستغلال تلك المساحة في إنشاء مكاتب إدارية ومقر لاتحاد طلاب الكلية، وورش مفتوحة ومراسم للطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس جامعة أسيوط بكلية الفنون الجميلة رافقه خلالها الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور منصور المنسى عميد الكلية.

وأكد الدكتور جعيص خلال الجولة اهتمام إدارة الجامعة بدعم ورعاية كلية الفنون الجميلة والتي تمثل واحدة من أحدث الكليات المنشأة حديثا والتي تمثل إضافة مهمة لمجالات التعليم المتاحة داخل جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، أنه سيتم البدء في إخلاء المساحة وتخطيطها لبدء عملية الإنشاءات والتي من المقرر أن تتوافق مع الشكل المعماري للمنطقة وتحقق الهدف المخطط له والتي سوف تتضمن أعمال تشجير للمساحة المستهدفة وإمدادها بمقاعد ومظلات للطلاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور منصور المنسي إلى أن زيارة رئيس جامعة أسيوط ونائبه تضمنت تفقده لأعمال الامتحانات بالكلية حيث اطمأن على هدوء اللجان وانتظامها وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة للطلاب خلال الامتحانات.