تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الفنون الجميلة ويوجه بتوسيعها

منذ 17 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
بالصور| رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الفنون الجميلة ويوجه بتوسيعها

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتوسيع كلية الفنون الجميلة بإستغلال المساحة المحيطة به

وجه الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، بوضع مخطط هندسي وتنفيذه بهدف إلى استغلال المساحة المحيطة بمقر كلية الفنون الجميلة بالجامعة لاستغلال تلك المساحة في إنشاء مكاتب إدارية ومقر لاتحاد طلاب الكلية، وورش مفتوحة ومراسم للطلاب.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس جامعة أسيوط بكلية الفنون الجميلة رافقه خلالها الدكتور محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور منصور المنسى عميد الكلية.

وأكد الدكتور جعيص خلال الجولة اهتمام إدارة الجامعة بدعم ورعاية كلية الفنون الجميلة والتي تمثل واحدة من أحدث الكليات المنشأة حديثا والتي تمثل إضافة مهمة لمجالات التعليم المتاحة داخل جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف، أنه سيتم البدء في إخلاء المساحة وتخطيطها لبدء عملية الإنشاءات والتي من المقرر أن تتوافق مع الشكل المعماري للمنطقة وتحقق الهدف المخطط له والتي سوف تتضمن أعمال تشجير للمساحة المستهدفة وإمدادها بمقاعد ومظلات للطلاب.

ومن جانبه، أشار الدكتور منصور المنسي إلى أن زيارة رئيس جامعة أسيوط ونائبه تضمنت تفقده لأعمال الامتحانات بالكلية حيث اطمأن على هدوء اللجان وانتظامها وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة للطلاب خلال الامتحانات.

 

أخبار متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدات سكنية بقطاع المدينة الجامعية بالوليدية

رئيس جامعة أسيوط يتفقد وحدات سكنية بقطاع المدينة الجامعية بالوليدية

تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عددا من الوحدات
بالصور| رئيس جامعة أسيوط يتفقد قاعة جديدة للمعارض

بالصور| رئيس جامعة أسيوط يتفقد قاعة جديدة للمعارض

تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط مبنى المطعم المركزي لتفقد قاعة جديدة للمعارض والتي تم تجهيزها على يسار المبنى وذلك بحضور الدكتور عبد اللطيف نائب رئ
بالصور| رئيس جامعة أسيوط يطالب أعضاء "الاتحاد" بتوصيل أصوات زملائهم

بالصور| رئيس جامعة أسيوط يطالب أعضاء "الاتحاد" بتوصيل أصوات زملائهم

طالب الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، من أعضاء اتحاد الجامعة واتحادات الكليات بتوصيل أصوات زملائهم من الطلاب بمختلف الكليات
رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيين جديدة بكلية الزراعة

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات تعيين جديدة بكلية الزراعة

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عددا من القرارات الجديدة التي تضمنت تعيين 3 أساتذة بالجامعة في عدد من المناصب الإدارية بكلية الزراعة ومركز ضمان ال
رئيس جامعة أسيوط بمطرانية أبنوب: مصر قادرة على مواجهة المؤامرات

رئيس جامعة أسيوط بمطرانية أبنوب: مصر قادرة على مواجهة المؤامرات

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، قوة ومتانة النسيج الوطني ووحدة الشعب المصري وتلاحمه عبر العصور التاريخية المتلاحقة،
رئيس جامعة أسيوط يدين حادث "كنيسة حلوان": يزيد الشعب اصطفافا

رئيس جامعة أسيوط يدين حادث "كنيسة حلوان": يزيد الشعب اصطفافا

أدان الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، الاعتداء الآثم على كنيسة مارمينا، الذي وقع أمس بحلوان، وأسفر عن استشهاد عددا من رجال الشرطة
رئيس جامعة أسيوط يشارك في اجتماع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا

رئيس جامعة أسيوط يشارك في اجتماع التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا

أكد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على التعاون والعمل المشترك مع كافة الهيئات والمؤسسات القومية الهادفة، إلى إقامة مشروعات قومية كبرى،
رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات في معهد بحوث السكر

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان الامتحانات في معهد بحوث السكر

تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، اليوم، لجان الامتحانات في معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر، بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب
رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير الامتحانات بكلية الآداب

تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط لجان الامتحان بعدد من أقسام كلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور يوسف أحمد جاد الرب عميد الكلية والدكتور ناصر هاشم وكيل

التعليقات

سلة غذاء المصريين: الاستيراد بالمليارات والتصدير بالملايين

الأكثر قراءة

عاجل