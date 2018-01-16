دفاع متهم بـ"اللجان المتقدمة": تقرير المعمل الجنائي برأ موكلي

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة دفاع ثلاثة متهمين في قضية "لجان العمليات المتقدمة".

وقال المحامي خالد المصري، إن تقرير الفحص الفني بعد يوم من الواقعة، أظهر أنه بفحص عينة ترابية من حوض الزرع الذي كان مغروسًا فيه المادة المُفرقعة، تبين أن ما كان بها هو مخلوط ألعاب نارية، مُعقبًا بالقول أن تلك المواد غير مُدرجة في الكتاب الدوري لوزارة الداخلية بخصوص المُفرقعات إلا إذا ما أًضيفت له مواد أخرى.

وتابع الدفاع، أن تقرير المعمل الجنائي، بخصوص واقعة الانفجار أسفل مركز تعليمي بمدينة نصر، برأ موكله "سيف" من تهمة زرع العبوة الناسفة.

وأضاف الدفاع، أن تقرير الفحص الفني أظهر بأن التلفيات الناتجة عن الانفجار كانت سطحية ولم ينتج عنها إصابات.

وأكد الدفاع، أن موكله الثاني إسلام محمد رجب لا علاقة له بالقضية، وأن اتهامه فيها عارض، وأوضح بأن بداية علاقة موكله بالقضية كانت حينما وجد هاتفًا محمولاً في الشارع، وعندما قام بالرد على مُحدثه لم يكن يعلم أن ذلك الهاتف يخص أحد المطلوبين، فتم القبض عليه، وفق روايته.

كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، وبطلان الضبط والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، لعدم حضور دفاع منتدبًا أو موكلاً مع المتهم الخامس عشر، ولعرض المتهمين الثالث عشر والخامس عشر بعد المدة المقررة المنصوص عليها في القانون، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.