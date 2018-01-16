الأرصاد تحذر: طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة والأمطار بعد غد

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يومي الخميس والجمعة، حيث تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية، إضافة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، والمزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة يوم الجمعة.

وأضاف عبدالعال، في بيان عن الهيئة منذ قليل: "تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، وتمتد إلى بعض من محافظات وسط سيناء والوجه البحري، قد تصل إلى القاهرة، والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة".

ونصح رئيس هيئة الأرصاد، بالابتعاد عن ممارسة الأنشطة البحرية، خاصة على البحر المتوسط، وتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والأتربة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة، الخميس المقبل، كالتالي:

السواحل الشمالية الغربية 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية 19 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة 18 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد 19 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد 22 درجة مئوية.

ويوم الجمعة على:-

السواحل الشمالية الغربية من 16 إلى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية من 16 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات شمال الصعيد من 17 إلى 18 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 20 إلى 21 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المسؤولين، باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.