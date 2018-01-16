غدا.. انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بحضور السيسي

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الغد، مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يستمر 3 أيام، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري بمختلف أطيافه، إضافة إلى خبراء ومتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر، تنظيم موائد مستديرة وجلسات عامة، تشهد تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة، بشأن الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

وسيتم الإجابة على الأسئلة التي أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، في إطار مبادرة "اسأل الرئيس"، التي انطلقت منذ 10 يناير وحتى أمس.