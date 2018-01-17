جمارك برج العرب تحبط تهريب تهريب كمية من النقد المصري

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ من ضبط محاولتي تهريب كمية من النقد المصري، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين على طائرة خطوط العربية المتجهه إلى الكويت اشتبه سعيد محمود مأمور تفتيش الركاب فى راكبين كويتيين مسافرين إلى الكويت.

وبالعرض على أحمد الأزهري، مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة، وعمرو عيد، مأمور التعريفة ورفيدة محمد، وخالد عبد العزيز مأموري تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد البنا رئيس الوردية، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود مبلغ 100 ألف جنيه مع كل راكب منهما مخبأة بين طيات ملابسهما.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 4 و 5 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.