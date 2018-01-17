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الوطن

"صحة الشرقية" تسحب عينات وتمشط قرية المصابين بنزلات معوية

اليوم AM 12:23
كتب: نظيمه البحرواي
"صحة الشرقية" تسحب عينات وتمشط قرية المصابين بنزلات معوية

ارشيفية

شن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بمشتول، برئاسة محمود أبوهاشم مفتش أول الأغذية، تحت إشراف الدكتور محمد فكري، مدير الإدارة الصحية، حملة على قرية دهمشا التابعة لدائرة المركز بعد إصابة 39 شخصًا بنزلات معوية بسبب تناولهم وجبات طعام وترمس فى حفل عُرس.

ومشط مراقبي الأغذية، اليوم الثلاثاء، قرية دهمشا والمرور بحملة موسعة على المحال والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين، وسحب عينات منهم، كما تم سحب عينات من قئ وإسهال الحالات المصابة لإرسالها للمعمل المركزى لتحديد سبب إصابتهم، وعرض نتائجها على مفتش أول الأغذية بمديرية الصحة "بيومي عبداللطيف".

وشارك في الحملة وائل شورب، ومصطفي رأفت، ومحمد نبيل، ومحمد جمال، مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية، بتوجيهات من الدكتور حسام أبو ساطي وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقي إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة مشتول السوق، إخطارا من مستشفى مشتول المركزي باستقبال 39 من الأهالي مصابين بحالات قيء وإسهال وارتفاع في درجة الحرارة، إثر تناولهم ترمس في حفل زفاف.

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