"جوتيريش": الحرب مع كوريا الشمالية "يمكن تفاديها"

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أنه بالإمكان تفادي الحرب مع كوريا الشمالية، داعيا إلى إجراء محادثات مباشرة بين القوى الرئيسية من أجل وضع حد للبرنامج النووي الكوري الشمالي.

ونوّه جوتيريش بأن الخطوات الأخيرة المتبادلة بين الكوريتين كانت على قدر من الأهمية، شدد على "وجوب أن لا ننسى أن المشكلة الأساسية لم يتم حلها بعد".

وقال "أعتقد أنه بالإمكان تفادي الحرب"، محذرا في الوقت نفسه من "انني لست واثقا بعد من ان السلام بات مضمونا".

واوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن هدفه هو ضمان أن "يتمكن المعنيون الرئيسيون في النزاع من اجراء محادثات جدية وايجاد سبيل لنزع السلاح النووي".