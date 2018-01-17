تسجيل الدخول

الوطن

محلل سياسي: القيادة التركية في موقف صعب.. وأمريكا لا تثق في أنقرة

منذ 36 دقيقة
كتب: شريف حسين
محلل سياسي: القيادة التركية في موقف صعب.. وأمريكا لا تثق في أنقرة

أردوغان

قال الدكتور فواز جرجس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، إن القيادة التركية في موقف صعب للغاية، فهي كانت رأس الحربة في الصراع السوري، وأن الموقف السوري والتركي لا يختلفان عن بعضها البعض تجاه "قوى الحدود" التي تود الولايات المتحدة إنشائها.

وأضاف جرجس، في حوار له على قناة "dw"، أن هناك غيابا للثقة بين القيادتين التركية والأمريكية، وأن التنسيق التركي مع روسيا يؤكد ذلك، مشيرا إلى أن القيادة الأمريكية الحالية تثق في القوات الكردية أكثر بكثير من التركية.

وتابع أن الولايات المتحدة رفضت دعم الأكراد في كردستان، ولعبت دورا غير مباشر في مساعدة الحكومة العراقية والقيادات الإيرانية، في وأد الحلم الكردي في كردستان، ما يعني أن خارطة المنطقة لا يُسمح بتغييرها، وأن أمريكا لن تسمح بقيام كيان كردي على الحدود التركية السورية.

أخبار متعلقة

نائب اقتصادية قناة السويس: "مفيش" مقارنة بين قناتنا وبين قناة تركيا

نائب اقتصادية قناة السويس: "مفيش" مقارنة بين قناتنا وبين قناة تركيا

قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إن ما فعلته تركيا وإعلانها إنشاء قناة ملاحية جديدة، يدل على أن مصر سباقة ولديها..
"أديب" عن إنشاء تركيا قناة ملاحية جديدة: صراع على حركة النقل

"أديب" عن إنشاء تركيا قناة ملاحية جديدة: صراع على حركة النقل

علق الإعلامي عمرو أديب، على إنشاء تركيا قناة ملاحية جديدة، مشيرًا إلى أن أنقرة تدعي أن ذلك يأتي على خلفية ازدحام مضيق البسفور.
عمرو أديب عن إنشاء تركيا قناة ملاحية جديدة: "بيقلدونا في كل حاجة"

عمرو أديب عن إنشاء تركيا قناة ملاحية جديدة: "بيقلدونا في كل حاجة"

عمرو أديب عن إنشاء تركيا قناة ملاحية جديدة: "بيقلدونا في كل حاجة"
عاجل| الجيش الليبي: تركيا عالجت الإرهابيين المصابين في المعارك

عاجل| الجيش الليبي: تركيا عالجت الإرهابيين المصابين في المعارك

يعقد الآن، العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي مؤتمرا صحفيا في "بنغازي"، يتناول فيه الدور التركي في الأزمة الليبية.
عاجل| الجيش الليبي: تركيا تدخلت في شؤوننا ودعمت الإرهابيين

عاجل| الجيش الليبي: تركيا تدخلت في شؤوننا ودعمت الإرهابيين

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في خبر عاجل، أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أكد أن بلاده تخوض معركة شرسة ضد الإرهاب.

التعليقات

تعرَّف على نتيجة «الابتدائية» برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل