محلل سياسي: القيادة التركية في موقف صعب.. وأمريكا لا تثق في أنقرة

قال الدكتور فواز جرجس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لندن، إن القيادة التركية في موقف صعب للغاية، فهي كانت رأس الحربة في الصراع السوري، وأن الموقف السوري والتركي لا يختلفان عن بعضها البعض تجاه "قوى الحدود" التي تود الولايات المتحدة إنشائها.

وأضاف جرجس، في حوار له على قناة "dw"، أن هناك غيابا للثقة بين القيادتين التركية والأمريكية، وأن التنسيق التركي مع روسيا يؤكد ذلك، مشيرا إلى أن القيادة الأمريكية الحالية تثق في القوات الكردية أكثر بكثير من التركية.

وتابع أن الولايات المتحدة رفضت دعم الأكراد في كردستان، ولعبت دورا غير مباشر في مساعدة الحكومة العراقية والقيادات الإيرانية، في وأد الحلم الكردي في كردستان، ما يعني أن خارطة المنطقة لا يُسمح بتغييرها، وأن أمريكا لن تسمح بقيام كيان كردي على الحدود التركية السورية.