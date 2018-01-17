سعد: شركة فرنسية إماراتية تدير الصوت والضوء بالأهرامات الأسبوع المقبل

قال سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد اجتماع يجمع بين المسئولين التنفيذيين للشركة ومسئولي شركة "أوراسكوم بريزم بيراميدز" الشركة الأماراتية المتعاقدة معها لتطوير عروض الصوت والضوء في منطقة الهرم وأبوالهول، لبحث الموقف التنفيذي للبدء في تنفيذ عقد المشاركة بين الشركتين وخطط التطوير للمنطقة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من اللجنة الدائمة للآثار مؤخرا على رسومات التطوير لمناطق العرض والخدمات في منطقة أبوالهول والهرم.

وأضاف في تصريحات صحفية: هذا الاتفاق الذي تم إبرامه بين الصوت والضوء و شركه "أوراسكوم بريزم بيراميدز"، يأتي في إطار توجه الدولة ممثلة في الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بإعادة الهيكلة وتعظيم العائد من الأصول عبر الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً على أن شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية هي وحدها فقط التي تمتلك الحق الحصري لعروض الصوت وكافة الأنشطة المصاحبة لها بمنطقه الأهرامات وأبو الهول.

وأشار سعد، أنه تم توقيع عقد تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول بين شركه مصر للصوت والضوء، و"شركة بيريزم إنترناشيونال" الفرنسية الإماراتية بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطرح.

وأوضح، أن الاتفاق تضمن استخدام أحدث التقنيات والإضاءة ووسائل "المالتي ميديا" في العالم، وتنفذها شركة "بريزم" الدولية في ١٤ دولة مثل دبي وسلطنة عمان والبحرين وفرنسا وأمريكا والمكسيك علي سبيل المثال لا الحصر.

ولفت سعد، إلى أن شركة "بريزم"، هي التي نظمت احتفالات رأس السنة في برج خليفة بدبي، ويشاهدها سنويا الملايين، كما تتولى تطوير الكافيتيريات وإنشاء مطاعم وملحقات المناطق الخدمية وغيرها من الأنشطة التي سيتم تنفيذها لرفع مستوى الخدمات في منطقة أبو الهول، والتي عانت من عدم تطويرها في السنوات الماضية لقلة الموارد المالية، نظراً لانحسار الأعداد السياحية في السنوات الماضية.