خروج المصابين بنزلات معوية في مشتول السوق بعد تماثلهم للشفاء

قال مصدر طبي بالإدارة الصحية بمشتول السوق في الشرقية، إن جميع الحالات المصابة بنزلات معوية، اإثر تناولهم وجبة طعام وترمس في حفل عُرس بقرية دهمشا، غادروا المستشفي عقب تماثلهم للشفاء.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بإصابة العشرات من أهالي مشتول السوق بأعراض "قيء، إسهال، ارتفاع في درجة الحرارة" بينهم عدد كبير من الأطفال إثر تناولهم ترمس في حفل زفاف.

واستقبلت مستشفى مشتول السوق 39 شخصًا مصابين بنزلات معوية، وانتقل على الفور العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة وقيادات الصحة عقب تلقيهم الإخطار.