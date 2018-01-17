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الوطن

مرتضى منصور: "مش هدخل نادي الزمالك غير لما الشيطان اللي جواه يخرج"

منذ 20 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مرتضى منصور: "مش هدخل نادي الزمالك غير لما الشيطان اللي جواه يخرج"

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لم يدخل النادي منذ شهر، وقال: "مش هدخل النادي غير لما الشيطان اللي جواه يخرج".

مرتضى منصور: "أنا ممكن أحج 10 مرات في السنة"

وأضاف "منصور"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الثلاثاء، "من ساعة ما دخل والنحس دخل النادي"، فردت الإعلامية: "تقصد العتال؟"، فأجابها: "أنا مش هقول اسمه وزير الشباب والرياضة يعلم أنني لن أدخل النادي إلا بعد خروج هذا الشخص".

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