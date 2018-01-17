تسجيل الدخول

الوطن

سعفان: "القوى العاملة" مسؤولة عن عمال مصر ورعايتهم

منذ 8 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
سعفان: "القوى العاملة" مسؤولة عن عمال مصر ورعايتهم

سعفان في بورسعيد

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة مسؤولة عن عمال مصر ورعايتهم، وتنظيم استخدامهم في الداخل والخارج، ورفع كفايتهم الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين، في الخارج وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم وحل مشكلاتهم أولا بأول.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمحافظة بورسعيد، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوي العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.

 

أخبار متعلقة

رسميا.. إصدار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي

رسميا.. إصدار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارا بقانون بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017/ 2018، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس،
"سياسة واقتصاد" القاهرة تنظم مؤتمر حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية

"سياسة واقتصاد" القاهرة تنظم مؤتمر حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم، مؤتمرا حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
"يونيدو" وسوهاج يطلقان برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

"يونيدو" وسوهاج يطلقان برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية

شهدت محافظة سوهاج اليوم، الموافق فعاليات إطلاق برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة "حياة" والذى تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بت
وزيرة التخطيط: إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال أيام

وزيرة التخطيط: إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال أيام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد إطلاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2017 - 2018 خلال أيام

التعليقات

تعرَّف على نتيجة «الابتدائية» برقم الجلوس

الأكثر قراءة

عاجل