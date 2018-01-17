سعفان: "القوى العاملة" مسؤولة عن عمال مصر ورعايتهم

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة مسؤولة عن عمال مصر ورعايتهم، وتنظيم استخدامهم في الداخل والخارج، ورفع كفايتهم الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين، في الخارج وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم وحل مشكلاتهم أولا بأول.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لفعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمحافظة بورسعيد، التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوي العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج،على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.