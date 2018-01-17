بابا الفاتيكان: الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين "ضروري"

وجه البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان رسالة لشيخ الأزهر، قرأها سكرتيره الخاص، بالنيابة عنه في المؤتمر العالمي لدعم القدس، الذي ينظمه الأزهر الشريف.

وقال البابا: "لن أكف عن الاستمرار في الدعاء لله من أجل قضية السلام، وأن يتحقق سلامًا حقيقيًا وفعليًا، وأرفع الصلوات القلبية خاصة كي يعمل رؤساء الدول والسلطات في شتى بقاع الأرض من أجل تجنب دوامات التوتر، كي يسود الوئام والعدل الأرض".

وأضاف: "إن الكرسي الرسولي لن يتوقف عن التذكير بضرورة استئناف الحوار بين الاسرائيلين والفلسطيين من أجل حل تفاوضي حول التعايش السلمي في دولتين حدود متفق عليها فيما بينهم، ومعترف بها دوليًا مع الاحترام الكامل للطبيعة الخاصة للقدس والتي تتجاوز قيمتها التباحث في قضايا الأراضي المتنازع عليها".

واختتم الباب رسالته: "لن أكل عن التوسل بصلاة من أجل بلوغ مستقبل من الإخوة للجميع بهذه المشاعر يسرني أن أجدد لفضيلتك من تحياتي القلبية ملتمسًا من الله كل البركات لشخصكم والمسئولية الكبري التي تحملون علي عاتقكم".