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الوطن

رئيس الشيشان: المسلمون لن يتخلوا عن القدس

منذ 28 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
رئيس الشيشان: المسلمون لن يتخلوا عن القدس

رئيس الشيشان

بعث رمضان أحمد رئيس جمهورية الشيشان رسالة لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 86 دولة.

وقال رئيس جمهورية الشيشان إن الولايات المحدة الأمريكية تحولت لطرف في الصراع العربي الإسرائيلي، ونحن على دراية تامة لتاريخ الصراع الإسرائيلي الذي يمتد لعقود طويلة، 

وتابع رمضان أحمد أن الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو حقيقة الأمر الواقع، وهو موقف مبني على التواصل لحقيقة شاملة، وأريد أن أحدد موقفي من هذه المسألة، والمسلمين في جميع أنحاء العالم لن يتخلو أبدا عن هذه المدينة المقدسة.

وأضاف رئيس الشيشان: "هناك حاجة لإتحاد بلدان المنطقة، وكل حرب جديدة تضعف الشعب الفلسطيني، ومفتاح حل المشكلة في الشرق الأوسط، والأمم المتحدة تبنت قرارات عديدة بشأت القدس ولكنها لم تتخذ تدابير حقيقة، وبالوحدة ستبين الدول مواقفها بالوضوح ولا يوجد حتى الآن اتفاق واضح لحل المشكلة".

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