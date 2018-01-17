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الوطن

النائب جازي سعد: تعطل آبار وسط سيناء يؤثر على الزراعة والتنمية

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد يوسف
النائب جازي سعد: تعطل آبار وسط سيناء يؤثر على الزراعة والتنمية

جازى سعد

قال النائب جازي سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن بعض الآبار في منطقة وسط سيناء تعاني من الأعطال، ما يؤثر على الزراعة والتنمية بشكل عام، مشددا على ضرورة إنشاء وحدة هندسية بمنطقة الوسط للقضاء على هذه المشاكل.

وطالب سعد، خلال مناقشة لجنة الزراعة بالبرلمان طلب الإحاطة قدمه بشأن المطالبة بإنشاء وحدة هندسية متكاملة لإدارة المياه الجوفية بوسط سيناء لخدمة أهالى المنطقة، بعمل خزان بجوار الآبار حتى لا تكون هناك مشاكل في المياه حال وجود بعض المشاكل في الآبار، أو ربط الآبار بعضها ببعض، وسرعة إصلاح الآبار المتعطلة، مؤكدا أهمية المياه الجوفية وضرورة المحافظة على المخزون الجوفي. 

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