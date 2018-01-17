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الوطن

"زراعة النواب" تؤجل مناقشة طلب إحاطة "أزمة مياه الآبار بوسط سيناء"

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"زراعة النواب" تؤجل مناقشة طلب إحاطة "أزمة مياه الآبار بوسط سيناء"

صورة أرشيفية

قررت لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جازي سعد، بشأن إنشاء وحدة هندسية للتحكم في المياه الجوفية بوسط سيناء، لحين الانتهاء من إعداد دراسة لحل أزمة تعطل آبار المياه، خلال شهر من الآن.

وقال صفوت منير محمد، مدير الإدارة المركزية للمياه بسيناء، إن أزمة تعطل آبار مياه وسط سيناء التي أشار إليها النائب جازي سعد، تأتي بسبب عدم وجود إمكانيات لصيانة مواتير المياه بسيناء، الأمر الذي يستغرق وقتا لإصلاحها بسبب السفر إلى القاهرة، ما يتطلب موافقات أمنية لعبور المواتير المعطلة القناة.

وأوضح محمد، في كلمته بالاجتماع للرد على طلب الإحاطة، أن هناك عددا من المقترحات لحل الأزمة، منها توصيل آبار المياه بوسط سيناء ببعضها، بحيث حال تعطل أحدها يتم توصيل المياه من خلال بير آخر، وكذلك إنشاء خزانات مياه بجوار الآبار بحيث يتم تخزين بها كمية من المياه يتم استخدامها في ري الزراعات حال تعطل موتور البير، لحين إصلاحه.

من جانبه، شدد هشام الحصري، وكيل اللجنة، على ضرورة الإسراع في دراسة تلك المقترحات، لأن هذه المناطق تعد الأولى بالرعاية، الأمر الذي يتطلب تكاتف كل الأجهزة لحل مشكلات سيناء.

فيما وعد رئيس الإدارة المركزية لمياه سيناء، بإنهاء تلك الدراسة على أرض الواقع خلال شهر.

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