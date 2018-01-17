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الوطن

وزير الري يبحث أنشطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل

منذ 20 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
وزير الري يبحث أنشطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل

جانب من الإجتماع

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا، منذ قليلن مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والدكتور  ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي الدكتور  هشام بخيت الأستاذ بجامعة القاهرة لبحث أنشطة التعاون الثنائي مع دول حوض النيل.

وقال المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري لـ"الوطن" إن الوزارة تنفذ مشروعات تنموية بـ90% من دول حوض النيل ويجري التنسيق لتوقيع مذكرات تفاهم مع رواندا وبروندى وإريتريا.

من جانبه قال الدكتور ممدوح حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل التابعة لقطاع المياه بوزارة الموارد المائية والري، إن التعاون الثنائي مع دول الحوض أحد المحاور الرئيسية في السياسة المصرية الخارجية تجاهها، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بشأن سياستها المائية، مؤكدًا أن الدولة ليست ضد التنمية بالقارة.

وأوضح حسن لـ"الوطن" أن مصر تسعى لتلبية الاحتياجات التنموية لدول حوض النيل بما يخدم الشعوب ويوطد العلاقات، مؤكدًا أن المخرج الوحيد لتحقيق الأمن المائي لمصر ولبقية الدول يكمن في الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتنمية الموارد وزيادة إيراد النهر.

 

 

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