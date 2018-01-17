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الوطن

بدء اجتماع "زراعة النواب" لمناقشة 3 طلبات إحاطة

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد يوسف
بدء اجتماع "زراعة النواب" لمناقشة 3 طلبات إحاطة

صورة أرشيفية

بدأ اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة هشام الشيعيني رئيس اللجنة، منذ قليل، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش اللجنة عددا من طلبات الإحاطة منها: طلب إحاطة مقدم من النائب جازي سعد بإنشاء وحدة هندسية متكاملة لإدارة مياه الآبار بوسط سيناء، والطلب الثاني من النائب محمد محمود العتماني، بشأن عدم تنفيذ قرار هيئة الثروة السمكية بإزالة كافة التعديات الواقعة بالمخالفة للترخيص المؤقت بالانتفاع لمزرعة أسماك بمنطقة شطا بدمياط، فضلا عن طلب إحاطة من إيفلين متى وضياء داود بشأن إهدار المال العام بمشروع قناة فتحة البط بدمياط.

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