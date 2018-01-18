"صحة الإسكندرية" تنظم مؤتمر بعنوان "الأمراض المزمنة غير المعدية"

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بمركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة، مؤتمرا علميا بعنوان "الأمراض المزمنة غير المعدية وباء الألفية الثالثة التحديات والإجراءات"، بحضور كل من الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، الأستاذة الدكتورة إيمان درويش رئيس قسم الصحة العامة، الدكتور أحمد رمضان رئيس وحدة طب المجتمع، والدكتور محمد محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية.

وألقى المحاضرات العلمية نخبة من أساتذة كلية الطب في تخصصات الصحة العامة والعيون والأمراض الباطنة والسكر وأمراض القلب والأورام والأشعة التشخيصية والعلاحية.

وأوضح الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في كلمته دور وزارة الصحة في مواجهة الأمراض المزمنة من خلال خدمات تعزيز الصحة العامة ورفع الوعي الصحي، والخدمات الوقائية مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر كالحوامل والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والخدمات العلاحية والطارئة والخدمات التأهيلية.

وأشار، إلى دور مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية في مواجهة الأمراض المزمنة لا سيما الأمراض الأكثر شيوعا كأمراض القلب والسكر والأورام والروماتيزم من خلال البرامج الوقائيـة كبرامج التوعية والثقافة الصحية وبرامج الكشف المبكر عن مرض السكر وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وأورام الثدي وعنق الرحم، مؤكدا على أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين القطاعات الصحية المختلفة بالإضافة إلى الدور المجتمعي للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.

وقالت الدكتورة مها عمارة مدير إدارة الأمراض غير المعدية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إن المؤتمر يهدف إلى إكساب الفريق الطبي المعلومات والمهارات التقنية لمواجهة وباء الألفية الثالثة والخروج بتوصيات تنفيذية لمواجهة التحديات الناتجة عن الأمراض المزمنة بما يعود علي صحة المواطن بالإيجاب.

وذكرت، أن المؤتمر حضره نخبة من قيادات الصحة بالإسكندرية وأكثر من 300 من الأطباء والتمريض من المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية.