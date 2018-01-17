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الوطن

مصطفى الفقي: على وزير الثقافة إنتاج "بضاعة جديدة" لتسويقها

أمس PM 11:55
كتب: طاهر محمد
مصطفى الفقي: على وزير الثقافة إنتاج "بضاعة جديدة" لتسويقها

مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن وزارة الثقافة وزارة مهمة للغاية لكونها مركز الثقل في القوى الناعمة المصرية.

وأضاف "الفقي" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه على وزيرة الثقافة الجديدة، إيناس عبد الدايم، الاستعانة بمسؤولين متميزين في كافة قطاعات الوزارة.

وأشار إلى أن مصر لازالت السوق الكبرى في الفن بالوطن العربي بدليل وجود الممثلين السوريين واللبنانيين بها، مطالبًا وزيرة الثقافة بإنتاج "بضاعة" جديدة تسوقها وسائل الإعلام، كما أنه يجب أن يسهم القطاع الخاص في النشاط الثقافي مصر.

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