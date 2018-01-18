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الوطن

خبير اقتصادي: السيسي طالب مدبولي برفع المعاناة عن المواطنين

اليوم AM 12:17
كتب: شريف سليمان
خبير اقتصادي: السيسي طالب مدبولي برفع المعاناة عن المواطنين

رشاد عبده

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بوزير المالية والدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، لمطالبتهما بخفض معدل التضخم وتخفيف المعاناة عن الناس. 

وأضاف "عبده"، خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أثنى على الشعب في مؤتمر "حكاية وطن"، لأنه يقدر مساندته ودعمه له، موضحًا أن المواطن المصري دائمًا ما يساند القيادة السياسية عندما يشعر أن ثمة إصلاحا حقيقيا. 

وتابع: "المصريون دائمًا ما يتكاتفون مع الرئيس إذا أحسوا أن له مصداقية، ولهذا استطاع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الصمود في الحروب والأزمات المختلفة التي مر بها".

 

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