"ستارز" تحجز على ممتلكات شركة "صوت القاهرة" وتحدد السبت للبيع بالمزاد

قضت محكمة القاهرة الإقتصادية في القضية رقم 686 لسنة 8 قضائية، بإلزام شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بأن تؤدي لشركة "ستارز" مبلغا وقدره 2 مليون و46 ألف و303 جنيه، ومبلغ 40 ألف و70 دولارا أمريكيا، وغرامة تأخير بواقع 2% شهريا من تاريخ 1/12/2014 وحتى تمام السداد، وذلك عن استغلال شركة صوت القاهرة لمصنفات السيدة "أم كلثوم".

وذكرت المحكمة أن شركة صوت القاهرة تقاعست فى تنفيذ حكم المحكمة بسدادها للمبلغ مما اضطر شركة "ستارز" إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالحجز التنفيذى على محتويات مقر شركة "صوت القاهرة" الكائن فى 51 شارع سبيل الخازندار قسم الوايلى بالقاهرة.

وأشارت إلى أنه تم الحجز على ما وجد بمقر الشركة وهو عبارة عن 59 جهاز تكييف و83 مكتبا خشبيا و123 كرسي جلد، و28 دولابا خشبيا، و37 ترابيزة مكتب صغير، و64 جهاز كمبيوتر بجميع شاشاته، و12 كرسي جلد وعدد من الشاشات التليفزيونية والريسيفرات، وماكينات تصوير ماركات مختلفة.. وذلك حسب الثابت بمحضر الحجز التنفيذى المؤرخ 21/12/2017.

وقد حددت المحكمة يوم السبت 21/1/2018 فى الثامنة صباحا بمقر شركة صوت القاهرة لتنفيذ البيع فى مزاد علني، وإذا لم تقم شركة صوت القاهرة بسداد المبلغ محل الحجز التنفيذي قبل هذا التاريخ سوف تتعرض محتويات الشركة للبيع العلنى تنفيذا لأمر المحكمة.