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الوطن

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في جنين واعتقال شابين

اليوم AM 12:28
كتب: محمد علي حسن
اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في جنين واعتقال شابين

صورة أرشيفية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة جنين شمال الضفة الغربية مدعومة بآليات عسكرية انتشرت بشكل واسع في أرجاء المحافظة مساء أمس الأربعاء.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحفيرة في بلدة قباطية جنوب غرب جنين، كما اقتحمت قوات من الجيش محطة محروقات "كازية الحافي" في شارع حيفا، وقامت باعتقال شابين، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة لمحطة المحروقات بحسبما أكد شهود عيان لوكالة "سما" الفلسطينية.

وتصدى شبان من مدينة جنين لقوات الاحتلال، حيث اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية القضاء على أحد منفذي عملية نابلس وإصابة آخر خلال الاشتباك فيما أصيب اثنين من الجيش الاسرائيلي.

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