تحرير 16 محضر مخالفات تموينية في حملة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد صلاح فرحات رئيس المدينة، للمرور على المخابز لمتابعة صرف الدعم وحصص الدقيق ومواجهة جشع التجار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تموينيا للمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية بتهمة الاستيلاء على الخبز المدعم والتلاعب في الأوزان وزيادة أسعار السلع الغذائية.

وأكد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر شكر، تشكيل لجنة متخصصة من إدارة التموين ومكتب المتابعة بالمجلس للتفتيش يوميا على المخابز ومحال السلع الغذائية، لمواجهة الاستغلال وحماية المواطنين من جشع التجار ومراقبة حصص الدقيق بالمخابز.