حفر 17 بئرا لتخزين مياه الأمطار بـ450 ألف جنيه في مطروح

أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، حفر 17 بئرا لتجميع مياه الأمطار في تجمعات سكنية بمدينتي براني والنجيلة بتكلفة 450 ألف جنيه، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية للأسر الأكثر احتياجا، بما يحافظ على توفير مياه الشرب، والاستفادة من مياه الأمطار واستغلالها لاستقرار هذه الأسر في الشرب وري زراعاتهم.

وقال المهندس حسين السنيني مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، إن تلك الآبار حفرت لـ17 أسرة بالتجمعات الصحراوية النائية في براني والنجيلة، مضيفا أن سعة كل بئر 110 أمتار مكعبة، وهو ما يكفي حاجة الأسرة لفترة زمنية طويلة من مياه الشرب.