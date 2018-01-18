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الوطن

ما يقرب من مليون مشاهدة لكليب "من بنها" لسما نوح

منذ 46 دقيقة
كتب: نورهان نصر الله
ما يقرب من مليون مشاهدة لكليب "من بنها" لسما نوح

سما نوح

شهد الفيس بوك خلال الأيام الماضية انتشار كبير لفيديو كليب جديد بعنوان "من بنها" للمغنية سما نوح، حيث حصد ما يقرب من مليون مشاهدة على الفيسبوك ويعتبر الكليب هو التجربة الغنائية الأولى لسما.

وقالت سما نوح عن الفيديو كليب أنها أغنية كوميدية ودمها خفيف عن أهمال الرجال لمشاعر النساء وعدم تقدير أنها كائن رومانسي لذلك كانت المواقف وطريقة التصوير تناسب طابع الكليب الكوميدي الساخر، وأضافت أنها حاليًا تقوم بالتحضير لألبومها الأول لأن حلمها منذ كانت تغني في مسرح مدرستها بالأسكندرية أن تكون مغنية.

فيديو كليب "من بنها" غناء سما نوح وكلمات فارس وتوزيع أحمد اسماعيل وألحان ياسين مهران وإخراج إبراهيم فرج.

وتقول كلمات الأغنية ( أنا كل ما أقولها بإحساس يعمل من بنها الأستاذ شهدت عليه أنا كل الناس و أمه و أهل أبوه .. ) كما جاءت العديد من التعليقات الإيجابية على صفحة الفيسبوك عند انطلاق الفيديو كليب ومنها (كليب عسل قوي ولا رقص ولا تعري، صوتك جميل ويارب دايما في نجاح، الأغنية جامدة والكليب تحفة).

 https://www.facebook.com/samanouhofficial/videos/1794209173984148/

 

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