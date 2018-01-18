السيسي عن "سد النهضة": "عاوزين تعاون ومحبة حقيقية بين الشعوب"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأمور تسير بشكل جيد بخصوص عمل اللجنة الفنية لسد النهضة واستئناف مسارها.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم ديسالين: "شايف إن الناس واقفة قدام موضوع سد النهضة وده أمر مهم، لكن الهدف من المسار الفني إننا نترجم روح الاتفاق لإجراءات عملية عشان نطمنكم، الهدف هو التنمية مش الإضرار، المشاركة مش طرف ياخد قرار فردي، وده الأمر اللي عايز أكده ليكم، عايزين نتكلم بشكل أعمق من كده، وتعاون أكبر من كده، ومحبة حقيقية بين الشعوب تترجمها المياه، لا العكس".