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الوطن

مستورد إطارات: قرار خفض رسوم الإغراق رفع الأسعار 6 آلاف جنيه

منذ 13 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
مستورد إطارات: قرار خفض رسوم الإغراق رفع الأسعار 6 آلاف جنيه

اطارات

نفى محمد بركة رئيس مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، ومن كبار مستوردي الإطارات، تأثير قرار وزير الصناعة تعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات المنتجة والمصدرة من شركة شاندونج الصينية على الاستيراد ارتفاعا أو انخفاضا، مرحعا السبب إلى أن هذا القرار يخص شركة واحدة دون الـ200 شركة المصدرة للإطارات.

وقال بركة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هناك استعددا من جانب مستوردي الإطارات إلى استئناف الاستيراد بعد توقف استمر 10 سنوات ينتهي 8 فبراير من العام الجاري، بسبب قرار الإغراق.

وأفاد بأنه لا يجوز لوزير التجارة والصناعة مد قرار الإغراق مرة أخرى، لانتهاء المدة التي حددتها القواعد القانونية للتجارة الدولية وهي 10 سنوات، مشيرا إلى أن قرار الإغراق تسبب في رفع سعر بيع الإطار من ألفي جنيه ليصل 8 آلاف جنيه خلال 10 سنوات، متوقعا حدوث منافسة سعرية بين المستورد والمنتج المحلي بعد احتكار دام 10 سنوات لصالح المستهلك.

يأتي ذلك في إطار إصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ الصين المُنتجة والمُصدرة من شركة Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd الصينية؛ لتصبح 11% بدلا من 60% من القيمة سيف، ويبدأ سريان هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وينتهي في 5/3/2018.

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