9 أرقام في رحلة البحث عن المتهمين بالهجوم على "فندق المهندسين"

انتهت رحلة البحث عن المتهمين بالهجوم على ملهى ليلي داخل فندق بمنطقة المنهدسين، بضبط 7 متهمين، ولا تزال القوات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، تواصل جهودها لضبط العقل المدبر للحادث، واحتوت رحلة البحث على 9 أرقام.

- 7 أيام:

هي المدة التي قضاها رجال المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، حتى تم إلقاء القبض على المتهمين.

- 8 متهمين:

نفذوا الهجوم على الفندق بسبب خلافات مع البودي جارد الموجودين فى الملهي الليلي.

- 3 سيارات:

استخدم المتهمين 3 سيارات في أثناء ارتكاب الواقعة.

- 9 رصاصات:

هي عدد الطلقات التي أطلقها المتهمين تجاه الفندق.

- 4 أسحلة نارية:

استخدم المتهمين 4 أسلحة نارية في الهجوم على الفندق عبارة عن "بندقية آلية و3 طبنجات".

- 3 محافظات: اختبأ فيهم المتهمين بعد ارتكابهم للواقعة.

- 6 مأموريات:

ضمت 17 ضابطا من مباحث الجيزة، تحت قيادة العميد إيهاب شلبي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والنقباء أحمد عصام ومجدي عوض ومحمد وحيد معاوني المباحث حتى تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين.

- 18 ساعة:

هي مدة التحقيقات التي أجرتها نيابة الدقي تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وهاني صالح رئيس نيابة الدقي.

- 4 أيام:

هي مدة الحبس التي أصدرتها نيابة الدقي، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وهاني صالح رئيس نيابة الدقي، بعد أن حققت النيابة وأجرت معاينة تصويرية لمكان الواقعة.