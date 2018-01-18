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الوطن

تغيير اسم منطقة "تل العقارب" إلى "روضة السيدة"

منذ 22 دقيقة
كتب: وائل فايز
تغيير اسم منطقة "تل العقارب" إلى "روضة السيدة"

جانب من الإنشاءات في منطقة تل العقارب

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير منطقة "تل العقارب" تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد لها حيث ينتظر أن يتم الانتهاء من المشروع منتصف العام الجاري.

ولفت عبد الحميد إلى تسليم أرض المشروع لشركة المقاولات في يونيو الماضي بعد إزالة المخلفات منها.

وذكر أنّ المحافظة ستطلق اسم "روضة السيدة" على المشروع الجديد استجابة لنتائج استطلاع الرأي الذي أُجري بين سكان المنطقة وليكون الاسم معبرًا عما جرى فيها من تطوير وللتخلص من الاسم القديم بما يحمله من معان القبح والعشوائية.

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