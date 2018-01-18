"فولكس فاجن" تدرس إقامة مصنع أو مركز توزيع لوجيستي بـ"محور القناة"

بحث وفد شركة فولكس فاجن الألمانية، برئاسة جينس هانفيلد مسؤول السياسات الدولية والاوربية، الذي يزور مصر حاليا، فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال إنشاء مصنع لها لإنتاج مكوناتها أو بإنشاء مركز توزيع لوجيستي.

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة، إن "المنطقة الاقتصادية تمثل حلم مصري شرعنا في تنفيذه بأيدي مصرية، ونعمل على استقطاب كبرى الشركات العالمية، وتمثل شركة (فولكس فاجن) واحدة منها، لذا فنحن نرحب بها وباستثماراتها في المنطقة والتي تمثل إضافة قوية للمنطقة وللاستثمار في مصر".

وذكرت المنطقة، في بيان اليوم، أن اللواء بحري عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، استعرض للوفد، البنية التنظيمية والتشريعية للمنطقة والحوافز المالية والاتفاقيات التجارية والإعفاءات الجمركية، والتنوع الجغرافي الذي تتمتع به المنطقة وانخفاض تكلفة التشغيل، إضافة إلى وجود هذه المنطقة على ضفتي قناة السويس، والذي يمر سنويا من خلال مجراها الملاحي نحو 17 ألف سفينة تمثل نحو 11% من حجم التجارة العالمية.

وعقب ذلك، أجرى الوفد جولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس ثم أنفاق الاسماعيلية والمنطقة الصناعية والأرصفة البحرية في شرق بورسعيد.

وقال درويش إن الشركة الألمانية هي شركة عالمية بما تضمه من 12 ماركة عالمية، وتضم أنشطة كثيرة ومتنوعة ويتمثل موقع إنتاجها في إفريقيا في دولة جنوب إفريقيا بنسبة 3.3% من إنتاجها الكلي، "لذا نحن نبحث مع الشركة العمل في المنطقة الاقتصادية سواء من خلال إنشاء مصنع لها لإنتاج مكوناتها أو من خلال إنشاء مركز توزيع لوجيستي.

وأضاف أن المنطقة بما تمنحه من حوافز وبما تمثله من محور لوجستي ستكون من ضمن أولويات الشركة بعد الدراسة الكلية للاستثمار في المنطقة.