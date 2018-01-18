سقوط برج حمام وأشجار فوق سيارتين بسبب الرياح الشديدة في بورسعيد

تسببت الرياح الشديدة وسوء الأحوال المناخية في سقوط أشجار وبرج حمام فوق سيارتين في منطقتين مختلفتين ببورسعيد.

وسقطت أشجار على سيارة تقف في شارع بمدينة بورفؤاد وأدت إلى تهشمها بالكامل دون إصابات، الأمر الذي جعل أحياء المحافظة تعلن حالة الطوارئ وتطالب المواطنين بعدم السير في الشارع حتى انتهاء موجة الطقس السيء.

كما تسببت الرياح في سقوط برج حمام من أعلى مساكن زمزم بحي الضواحي ببورسعيد، دون إصابات، وعلى الفور أسرع رجال الحي برفع بقايا برج الحمام والسيارة من وسط الطريق لتسهيل الحركة المرورية فى الشارع.