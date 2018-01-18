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الوطن

شريف عامر يجري اختبارا لأذكى طفل في العالم على الهواء

أمس PM 11:48
كتب: طاهر محمد
شريف عامر يجري اختبارا لأذكى طفل في العالم على الهواء

شريف عامر

أجرى الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، اختبارا لعدد من الأطفال المشاركين في مسابقة أذكى طالب في العالم وزملائه في علم الرياضيات، حيث طرح العديد من المسائل الحسابية ونجح الأطفال في حلها.

وقال الطفل عبدالرحمن حسين، الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية لعلم الرياضيات، إنه شارك في المسابقة مرتين، وتدرب طيلة 3 سنوات لتعديل مركزه من الثالث للأول.

وأضاف حسين، أن المسابقة تضمنت 300 مسألة حسابية، وكان الوقت المحدد للإجابة عليها 8 دقائق، حيث أجاب على 230 مسألة حسابية من الـ300 مسألة.

وأوضح، أنه تدرب على الكتابة بخط جيد وحل المسائل الحسابية بسرعة منذ 3 سنوات، كاشفًا أنه "يذاكر" دروسه لمدة ساعتين في اليوم، ثم يتدرب بعدها على السباحة وكرة القدم، موضحًا أن المذاكرة ساعتين يوميًا كافية للإلمام بمنهج الصف الثاني الإعدادي.

وأكد حسين، أنه يحصل على الدرجات النهائية في الرياضيات، وأن زملائه لم يصدقوا حصوله على المركز الأول بالمسابقة، مؤكدًا أنه لن يشارك في المسابقة مرة أخرى بعد تجاوزه السن القانوني للمسابقة.

وأكد الطفل مالك محمد، الحاصل على المركز الخامس بالمسابقة، أنه يتدرب على الحساب بـ"العداد"، موضحًا أنه أجاب على 160 مسألة من أصل 300 مسألة كانت مطروحة بالمسابقة.

ومن جانبها قالت الطفلة "منى مرسي"، الحاصلة على المركز الرابعة بالمسابقة، إنها شعرت بالخوف في بداية المسابقة، إلا أنها نجحت في الحصول على المركز الرابع، مؤكدة أنها تسعى دومًا للحصول على المركز الأول في المسابقة، وأنها ستواصل العمل على ذلك.

وكشفت منى، عن أمنيتها قائلة: "أتمنى أن أصبح مذيعة".

وقال الطفل مروان رشاد، الحاصل على المركز الـ18 بالمسابقة، إن والده هو من حببه في علم الرياضيات، كونه يعمل "مهندس"، قائلًا:"أتمنى أن أعمل مهندسًا مثل والدي".

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