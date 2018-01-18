بالصور| عاصفة ترابية تضرب القاهرة

هبَّت عاصفة ترابية شديدة، مساء اليوم، محافظة القاهرة، ما تسبب في ضعف الرؤية على الطريق الدائري والطرق السريعة.

وأكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس السيئ غدا، مع وجود نشاط ملحوظ للرياح المثيرة بالرمال والأتربة، ما يعرض أغلب المناطق المكشوفة إلى عواصف ترابية في مختلف محافظات الجمهورية.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية جموع المواطنين الذين يعانون من أمراض صدرية، مثل الحساسية، بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المفتوحة التي تكثر فيها العواصف الترابية غدا، مؤكدا أن حالة الطقس تكون معتدلة نسبيا بعد غد السبت.