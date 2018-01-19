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الوطن

بورسعيد ترفع درجة الاستعداد وتحذر من عاصفة شديدة مصحوبة بالأمطار

اليوم AM 12:03
كتب: هبه صبيح
بورسعيد ترفع درجة الاستعداد وتحذر من عاصفة شديدة مصحوبة بالأمطار

الطقس ببورسعيد

حذرت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد، المواطنين من حالة الطقس السيئ التي تمر بها البلاد.

ودعت الأجهزة المواطنين للبقاء بالمنازل والخروج للضرورة ونصحت بتجهيز الأغطية وارتداء الملابس الملائمة لتفادي نزلات البرد، وخاصة في ساعات الليل المتأخر والنهار الباكر، وكذلك مرضى حساسية الصدر والربو بضرورة توخي الحذر أثناء فترات الغبار والأتربة المتوقعة خلال بداية العاصفة والمسافرين عبر الطرق السريعة بتأجيل خطط السفر عبر الطرق خلال الفترة المذكورة نظراً لتدهور الرؤية الأفقية أثناء العاصفة مثيرة للرمال والأتربة خاصة مدن بورسعيد والعريش ورفح وشمال ووسط سيناء.

كما نصحت بضرورة الابتعاد تمامًا عن كافة أعمدة الإنارة وبوكسات الكهرباء والأشجار أثناء هبوب الرياح العاصفة وسقوط الأمطار مع ضرورة تثبيت أطباق الدش وخزانات المياه وربط التند وتثبيت الأشياء لتفادي تطايرها أثناء العاصفة المتوقعة وعدم ركن السيارات أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة والحذر من الأشياء المتطايرة نتيجة العاصفة مشيرة إلى تذكر نصيب المحتاجين والفقراء من الثياب والأغطية.

كما ناشدت أجهزة المحافظة التنفيذية كلا من الدفاع المدني وهيئة الميناء ومرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد واتخاذ اللازم لاستقبال عاصفة من العيار الثقيل مصحوبة بالأمطار من تجهيز شبكات الصرف ومراجعة أعمدة الإنارة وبوكسات الكهرباء، وكذلك كافة المنشآت المطلة على البحر ودعت لتوخي الحذر حيث من المنتظر إارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار مع احتمال خروج مد الأمواج لمسافات خارج البحر، ودعت أيضا إلى تعليق أنشطة الصيد والملاحة نظراً لسرعة الرياح المتوقعة أثناء العاصفة.

 

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