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الوطن

انهيار سور عقار بالمنصورة وتحطم أجزاء سيارتين

اليوم AM 12:39
كتب: صالح رمضان
انهيار سور عقار بالمنصورة وتحطم أجزاء سيارتين

العقار

انهار سور عقار في منطقة الحسينة بالمنصورة، الليلة، ما تسبب في تحطم أجزاء من سيارتين تصادف وقوفهما في مكان الانهيار.

وانتقل إلى مكان الانهيار منال عطية الغندور، رئيس حي غرب المنصورة، والعميد حسام الجداوي مأمور قسم أول، وقيادات حي غرب المنصورة.

وتبين من المعاينة انهيار جزء من سور سطح العقا رقم 33 دون أي خسائر بالأرواح والعقار مكون من دور أرضي ودورين علوي بشارع جدة من موقف الثلاجة وصادر بحقة القرار رقم 85 /6/5لسنة 2017 قرار بإزالة الدور الثاني العلوي وترميم باقي أجزاء العقار.

 وعلى الفور تم عمل كوردون أمني بمحيط العقار لحين إزالة موطن الخطورة.

 

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