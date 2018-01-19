أسامة عسكر يشيد بالمستشفى المتنقل التابع لـ"سعاد طفافي" في رأس سدر

أشاد الفريق أسامة عسكر مساعد القائد العام للقوات المسلحة لشؤون تنمية سيناء، بمنظومة العمل بالمستشفى المتنقل الذي أقامه مستشفى سعاد كفافي بمدينة رأس سدر، مبديا إعجابه بقدرة فريق العمل بالمستشفى على تقديم الخدمات الطبية لعدد ضخم من الحالات.

وقال عسكر، خلال زيارته لمستشفى سعاد كفافي الميداني المتنقل برأس سدر، إن المستشفى المتنقل لقي إقبالا جماهيريا ليس فقط من مواطني رأس سدر والقرى التابعة لها بل من معظم مدن محافظة جنوب سيناء.

تأتي المستشفى المتنقل بالتعاون والتنسيق مع قيادة الجيش الثالث ومحافظة جنوب سيناء لعلاج المواطنين بمدينة رأس سدر والوديان والتجمعات البدوية التابعة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان بالإضافة إلى إجراء الجراحات النادرة داخل مستشفى سعاد كفافي التعليمي بـ6 أكتوبر.

وتفقد عسكر، جميع الأقسام، واستمع لشرح واف من الدكتور عمرو بسطويسي أستاذ جراحة القلب والصدر ووكيل كلية الطب للشؤون الإكلينيكية والمدير العام لمستشفى سعاد كفافي الجامعي، عن الإمكانيات المتاحة، مستعرضا ما تم إنجازه في سبع قوافل سابقة خلال عام 2017.