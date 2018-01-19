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الوطن

إصابة شخصين في انهيار سور عقار بالمنصورة

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
إصابة شخصين في انهيار سور عقار بالمنصورة

انهيار سور العقار

أصيب شخصان بإصابات مختلفة، الليلة، إثر سقوط أجزاء من سور عقار في منطقة الحسينة بالمنصورة، وتحطمت أجزاء من سيارتين كانتا تحت العقار.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم. وتم عمل كوردون أمنى بمحيط العقار لحين إزالة موطن الخطورة.

وتبين بالمعاينة انهيار جزء من سور سطح العقا رقم 33 دون أى خسائر بالأرواح، والعقار مكون من دور أرضى و2 علوي بشارع جدة من موقف الثلاجة وصادر بحقة القرار رقم ٨٥/٦/٥ لسنة ٢٠١٧ قرار بإزالة الدور الثانى العلوى وترميم باقى أجزاء العقار.

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