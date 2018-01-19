بعد حديث السيسي عنها.. لماذا تحتاج مصر موازنة قدرها 1000 مليار دولار؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها 100 مليون نسمة، متسائلًا عن الرقم المناسب لموازنة هذه الدولة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الثانية من فعاليات، اليوم الثاني، من مؤتمر "حكاية وطن"، أن الموازنة إذا كانت أقل من 1000 مليار دولار، لن يجد المواطن ما يناسبه من الخدمات والمرافق، مؤكدًا أنه يوجه هذا الكلام ليوضح للمواطنين الصعوبات التي تواجهها الدولة.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أمس، عن تكاليف المشروعات القومية ومرتبات الموظفين بالدولة، والرئيس يرى أن الدولة بحاجة لبنية تحتية من خلال خطط طموحة.

وأضاف عبده لـ"الوطن" :"الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد تغيير شكل الحياة في مصر، حيث أعلن في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حكاية وطن عن تكلفة الكهرباء 400 مليار جنيه، والطرق تكلفت 70 مليار جنيه، حيث كانت البنية التحتية متهالكة، إضافة إلى المدن السبع الجديدة والمشاريع التي تمولها الدولة للشباب، ومشروع المليون فدان والآبار".

فيما قال الدكتور عارف الدسوقي أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن تكلفة المشاريع مرتفعة جدا، لأن مجموع الاستحقاقات الأساسية يزيد عن التريليون جنيه، مشيرا إلى أن الموازنة القادمة ستزيد عن هذا الرقم.

وأضاف الدسوقي لـ"الوطن": "هذا أمر طبيعي وحجم طبيعي للموازنة، في ظل هذه الأجور، إضافة إلى ميزانيات التعليم العالي والطرق والمشاريع القومية".