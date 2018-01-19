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الوطن

الطقس السيئ يسقط الأشجار واللوحات الإعلانية ويوقف الصيد بالدقهلية

منذ 6 دقيقة
كتب: صالح رمضان
الطقس السيئ يسقط الأشجار واللوحات الإعلانية ويوقف الصيد بالدقهلية

صورة أرشيفية

شهدت محافظة الدقهلية موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار لفترات طويلة على كافة أنحاء المحافظة، وتراكمت كميات كبيرة من مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة، بالإضافة إلى خسائر بسبب شدة الرياح مما أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء وسقوط الأشجار واللوحات الإعلانية.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة دكرنس لأكثر من 5 ساعات، فيما تسببت الرياح الشديدة في سقوط عدد من اللوحات الإعلانية في منطقة الاستاد بالمنصورة، وتطاير كراسي المقاهي في الشوارع.

وسقطت شجرة كبيرة من داخل استراحة مدير الأمن إلى الشارع، وتسببت في إحداث تلفيات في سيارة كانت بالشارع، وقطع بعض أسلاك الكهرباء العمومية.

وتسببت شدة الرياح في قطع أسلاك الكهرباء في منطقة شربين وقرية الحطبة مما أدى إلى قطع الكهرباء والإنترنت عن عدة مناطق.

وتوقفت حركة الصيد في بحيرة المنزلة نتيجة حالة الطقس السيئ والرياح الشديدة لليوم الثاني.

وأعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، حالة الطوارئ بين الأجهزة المحلية، وشكل غرفة عمليات برئاسة السكرتير العام لمتابعة تطورات حالة الجو.

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