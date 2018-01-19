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الوطن

"الأرصاد" تطالب بالابتعاد عن ممارسة كل الأنشطة البحرية اليوم

منذ 28 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الأرصاد" تطالب بالابتعاد عن ممارسة كل الأنشطة البحرية اليوم

صوره أرشيفيه

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد يستمر اليوم الجمعة، خاصة جهة الشرق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما تؤدي الرياح إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق خاصة الصحراوية وإلى المزيد من الإحساس ببرودة الطقس غدا.

وأوضح عبد العال في تصريحات صحفية، أن الرياح تنشط على البحرين المتوسط والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية هناك خاصة على شرق البحر المتوسط.

وطالب عبد العال بالابتعاد عن ممارسة كافة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط.

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