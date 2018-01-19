تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس قاتل شقيقه بسبب مخدر "الأستروكس"

منذ 51 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس قاتل شقيقه بسبب مخدر "الأستروكس"

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس عامل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه لخلافهما حول شراء مخدر الاستروكس.

كانت مباحث قسم شرطة الأميرية تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين في المنطقة، ووقوع أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين أن المتهم طلب من والدته أموال لشراء مخدر الاستروكس، فرفضت، واستعانت بشقيقه لمنعه من النزول وشرائه، فحاول اخذ الأموال من شقيقه بالقوة، فنشبت بينهما مشادة، قام على اثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض أسقطه قتيل.

أخبار متعلقة

تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته 15 يوما

تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، حبس عامل لمدة 15
حبس عامل بتهمة اختطاف نجل خاله وطلب 300 ألف جنيه فدية

حبس عامل بتهمة اختطاف نجل خاله وطلب 300 ألف جنيه فدية

قررت نيابة عين شمس حبس عامل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة اختطاف نجل خاله ومساومة أسرته على 300 ألف جنيه فدية نظير إطلاق سراحه.
حبس عامل بالمنزلة بتهمة سرقة ضابط إماراتي بعد استدراجه لشراء آثار

حبس عامل بالمنزلة بتهمة سرقة ضابط إماراتي بعد استدراجه لشراء آثار

أمرت نيابة المنزلة بإشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، اليوم بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك..
حبس عامل ضبط بحوزته 120 قرصا مخدرا بسوهاج

حبس عامل ضبط بحوزته 120 قرصا مخدرا بسوهاج

حبس عامل ضبط بحوزته 120 قرصا مخدرا بسوهاج
تجديد حبس عامل بتهمة اختطاف نجل خاله وطلب 300 ألف جنيه فدية

تجديد حبس عامل بتهمة اختطاف نجل خاله وطلب 300 ألف جنيه فدية

جدد قاضي المعارضات حبس عامل لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة اختطاف نجل خاله ومساومة أسرته على 300 ألف جنيه فدية نظير إطلاق سراحه

التعليقات

بروفايل| صبرى موسى.. رحيل فارس الحكايات

الأكثر قراءة

عاجل