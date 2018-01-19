تجديد حبس قاتل شقيقه بسبب مخدر "الأستروكس"

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس عامل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه لخلافهما حول شراء مخدر الاستروكس.

كانت مباحث قسم شرطة الأميرية تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين في المنطقة، ووقوع أحدهما قتيل، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين أن المتهم طلب من والدته أموال لشراء مخدر الاستروكس، فرفضت، واستعانت بشقيقه لمنعه من النزول وشرائه، فحاول اخذ الأموال من شقيقه بالقوة، فنشبت بينهما مشادة، قام على اثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض أسقطه قتيل.