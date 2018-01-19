تجديد حبس نقاش بتهمة سرقة جيرانه في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس نقاش لاتهامه بسرقة 7 أجهزة كهربائية من داخل شقة بالمنطقة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقي بلاغًا من "سمير. ع" 66 سنة، موظف باكتشافه سرقه ثلاجتين وتليفزيون وجهاز ريسيفر، 2 حقيبة بداخلهما ملابس رجالي وحريمي وأحذية من داخل شقة ملكه تحت التشطيب كائنة ـ مدينة الفسطاط ـ دائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل. س"، 32 سنة، نقاش، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والذي تحصل عليه أثناء قيامه بأعمال النقاشة بشقة المجني عليه.