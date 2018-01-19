تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس نقاش بتهمة سرقة جيرانه في مصر القديمة

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس نقاش بتهمة سرقة جيرانه في مصر القديمة

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس نقاش لاتهامه بسرقة 7 أجهزة كهربائية من داخل شقة بالمنطقة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقي بلاغًا من "سمير. ع" 66 سنة، موظف باكتشافه سرقه ثلاجتين وتليفزيون وجهاز ريسيفر، 2 حقيبة بداخلهما ملابس رجالي وحريمي وأحذية من داخل شقة ملكه تحت التشطيب كائنة ـ مدينة الفسطاط ـ دائرة القسم ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل. س"، 32 سنة، نقاش، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" والذي تحصل عليه أثناء قيامه بأعمال النقاشة بشقة المجني عليه.

 

أخبار متعلقة

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب": نجاحات الأجهزة الأمنية في سيناء قوية

عضو "القومي لمكافحة الإرهاب": نجاحات الأجهزة الأمنية في سيناء قوية

أشاد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والخبير الأمني، بجهود الأجهزة الأمنية المتمثلة في القوات المسلحة والشرطة بالنجاحات القوية التي ت
"التموين": ننسق مع الأجهزة الأمنية لتحديد آليات قرار الأسعار على السلع

"التموين": ننسق مع الأجهزة الأمنية لتحديد آليات قرار الأسعار على السلع

عقد قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات على مدار الأسبوع الماضي، مع الإدارة العامة لمباحث التموين وأعضاء مجالس إدارات حماية المستهل
محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية خلال احتفالات رأس السنة

محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة الأمنية خلال احتفالات رأس السنة

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بجهود الأجهزة الأمنية في فرض الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين في أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية
حمدي بخيت: الأجهزة الأمنية الأمريكية زرعت جماعة الإخوان

حمدي بخيت: الأجهزة الأمنية الأمريكية زرعت جماعة الإخوان

قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن المؤامرة على مصر ما زالت مستمرة، وأن مصر في تماسكها الوطني، موضحًا أن الغالبية في الكونجرس يرون أن جماعة الإخوان جماعة
الأجهزة الأمنية تضبط 154 قضية مخدرات على مستوى الجمهورية

الأجهزة الأمنية تضبط 154 قضية مخدرات على مستوى الجمهورية

الأجهزة الأمنية تضبط 154 قضية مخدرات على مستوى الجمهورية

التعليقات

بروفايل| صبرى موسى.. رحيل فارس الحكايات

الأكثر قراءة

عاجل