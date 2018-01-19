تجديد حبس رئيس جمعية خيرية ونائبه بتهمة النصب على المواطنين

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، حبس رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية ونائبه وأمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معهم في اتهامهم بالنصب على الحجاج.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض على أعضاء جمعية خيرية بمنطقة الخليفة لاتهامهم بالنصب على الحجاج، بعد ورود معلومات إلى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من أحد المصادر السرية مفادها تعدد شكاوى المواطنين ضد إحدى الجمعيات الخيرية والكائنة ـ دائرة قسم شرطة الخليفة لقيام المسئولين عنها بتنظيم رحلة حج في غضون عام 2017 دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي والتحصل على مبالغ مالية من ضحاياهم دون توفير محال إقامة لهم وبتأشيرات غير خاصة بالحج تم استخراجها بموجب مستندات غير صحيحة.

وبفحص الشكاوى المقدمة ضد المتهمين وهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهم كلا من، رئيس مجلس إدارة الجمعية، نائب رئيس مجلس الإدارة، أمين صندوق الجمعية، عضو بمجلس إدارة الجمعية، بإجراء التحريات حول نشاط الجمعية وفحص الشكاوى المقدمة، تبين تواطؤ المتهمين مع نجل الرابعة، وشهرته "شريف تمراز"، 27 سنة، موظف بشركة سياحة من خلال السماح له بإدارة الجمعية في الفترة من 1-7 حتى 1-8- 2017م وهي ذات الفترة المواكبة لتنظيم رحلات الحج، وأن المتهم قام باستقطاب عدد من راغبي أداء الفريضة عقب إيهامهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الجمعية بتنظيم رحلة حج متميزة، وانتحاله صفة أمين صندوق الجمعية وتقاضى مبالغ مالية من 50 شخصا تتراوح ما بين 75 إلى 80 ألف جنيه عن كل منهم نظير تنظيم رحلة الحج واستخراج التأشيرات وحجز أماكن للإقامة، إلا أن المتقدمين لأداء الفريضة فوجئوا حال استعدادهم للسفر عبر ميناء القاهرة الجوي أن التأشيرات بجوازات السفر خاصتهم تأشيرات تجارية خاصة برجال الأعمال وليست تأشيرات لأداء فريضة الحج.

وتبين وجود بيانات مغلوطة من بينها إثبات مرافقة 8 من المجني عليهن لأزواجهم لأداء الفريضة على خلاف الحقيقة، حيث تبين لهم قيام المسئولين عن تنظيم الرحلة بالجمعية بتقديم مستندات غير صحيحة تفيد أن السيدات متزوجات من آخرين ضمن رحلة الحج حتى يتسنى إثبات وجود مرافق لهن لأداء فريضة الحج طبقا للقواعد المنظمة لذلك، وعقب سفرهن تبين عدم وجود أماكن مخصصة لإقامتهن بالفنادق خلال موسم الحج، وحال توجههن لمسئولي وزارة التضامن الاجتماعي المرافقين للحجاج تبين عدم وجود إخطار بتنظيم رحلة الحج من قبل الجمعية محل الفحص.