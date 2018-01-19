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الوطن

"حب مصر" تشارك في ورشة "المشروعات القومية" بمؤتمر "حكاية وطن"

منذ 18 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
"حب مصر" تشارك في ورشة "المشروعات القومية" بمؤتمر "حكاية وطن"

حب مصر

أصدرت قائمة في حب مصر، الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بيان أكدت خلاله على أن القائمة، شاركت في ورشة عمل وحوار حول المشروعات القومية والبنية التحتية، بمؤتمر "حكاية وطن"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت فاعلياته يوم الأربعاء الماضي وتنتهي اليوم الجمعة.

وقال محمد مسعد مسؤول التواصل السياسي لقائمة في حب مصر، إن ورشة العمل ناقشت دور المشروعات القومية والبنية التحتية في بناء الاقتصاد المصري على أسس علمية سليمة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وكيفية العمل على تطويره في الأيام القادمة، من خلال تبادل الأفكار والإرهاصات الفكرية التي أنتجتها دائرة الحوار بمشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديون، مضيفا أن المشروعات القومية والبنية التحتية هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المشروعات والخدمات المختلفة والمرافق لتطوير الاقتصاد.

وأوضح "مسعد" أن الحكم على تنمية الدول يأتي من قوة بنيتها التحتية وحجم مشروعاتها العملاقة والتنموية، مشيرا إلى أن مصر شهدت في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير البنية التحتية لمصر بشكل كبير، وإقامة مشروعات قادرة على التقدم بمصر لأمام.

وأشار مسؤول التواصل السياسي إلى أن السيسي يولي اهتماما كبيرة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لقدرتها على تشغيل أكبر عدد من المواطنين وخاصة الشباب من خلال تقديم تسهيلات في شكل قروض ميسرة، مؤكدا أن العديد من دول العالم استطاعت بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  تحقيق نقلة كبيرة لاقتصادها.

فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»

بث مباشر| بدء فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"

بث مباشر| بدء فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"

بدأت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيسي عبد الفتاح السيسي، وعددٍ من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: "سنقوم برزاعة 450 الف فدان داخل سيناء".
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن شبكة السكة الحديد الموجودة بمصر هي ثاني أقدم شبكة في العالم، مشيرًا إلى أنها مازالت لا ترتقي إلى طموحات الشعب ا
السيسي محذرا: "انهيار الدولة هيخلينا نضيع كلنا"

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن انهيار الدولة يعني ضياع الجميع، وهو ما لن يسمح به في ظل تكاتف الشعب والمؤسسات، قائلا: "انهيار الدولة هيخلينا نضيع كلنا"، لافتا إ
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السيسي: اشترينا محطتين غاز بـ10 ملايين دولار

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السيسي: إنجاز المشروعات رسالة أن الدولة قادرة مع تكاتف الشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاستثمارات مع مصر توقفت في عامي 2010 حتى 2013، بسبب ما كانت تمر به الدولة من ظروف، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي
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السيسي: "مش ممكن نقول للناس اشتغلوا ومفيش طاقة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الدولة كان لابد أن تتحرك في مجال البنية التحتية، مضيفًا: "مش ممكن كنا نقول للناس تعالوا اشتغلوا ومافيش طاقة".
السيسي: زيادة الإنتاج تحافظ على الاحتياطي النقدي

السيسي: زيادة الإنتاج تحافظ على الاحتياطي النقدي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنه كلما زاد الإنتاج، كلما قلت الأعباء الضاغطة على الاقتصاد المصري.
السيسي: نريد أن نصل بالكهرباء إلى كل جزء من أرض مصر

السيسي: نريد أن نصل بالكهرباء إلى كل جزء من أرض مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصطلح تثبيت الدولة المصرية يمثل عنوانا كبيرا لاستراتيجية كاملة تتحقق على الأرض، وذلك بفضل تحمل الشعب المصري الص
السيسي: نعمل على تصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا في الفترة المقبلة

السيسي: نعمل على تصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا في الفترة المقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تسعى إلى تصدير الكهرباء والطاقة في الفترة المقبلة.
السيسي: مصر كانت تعاني بشكل كبير من أزمة الكهرباء

السيسي: مصر كانت تعاني بشكل كبير من أزمة الكهرباء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كانت تعاني بشكل كبير من أزمة الكهرباء في 2013 و2016 واستطعنا حلها.
السيسي: "لازم نشتغل في مسار يحقق طموحات المصريين"

السيسي: "لازم نشتغل في مسار يحقق طموحات المصريين"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرنامج الضخم المخطط له تنمويا لن يتم إلا ببنية أساسية متطورة، مضيفا: "مفيش دولة عايزة برنامج اقتصادي طموح إلا ببنية أساسية متط
7 معلومات عن عمرو خليل.. مدير جلسة اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"

7 معلومات عن عمرو خليل.. مدير جلسة اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"

يدير الإعلامي عمرو خليل، المذيع بقناة "dmc نيوز"، جلسة "البنية التحتية والمشروعات القومية"، بمؤتمر "حكاية وطن" التي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر حتى غدا، الجمعة،
8 معلومات عن آية عبدالرحمن.. مديرة جلسة اليوم الثاني لـ "حكاية وطن"

8 معلومات عن آية عبدالرحمن.. مديرة جلسة اليوم الثاني لـ "حكاية وطن"

قدمت المذيعة آية عبد الرحمن أولى جلسات مؤتمر "حكاية وطن" في اليوم الثاني، والتي تتناول محاور "البنية التحتية والمشروعات القومية التي تم تنفيذها.
شاشة "حكاية وطن" تستعرض مشروعات الـ"4 سنوات"

شاشة "حكاية وطن" تستعرض مشروعات الـ"4 سنوات"

عرضت الشاشة القائمة في مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن"، فيلما تسجيليًا، يستعرض المنجزات التي تمت في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والمشروعات العملاق
بعد قليل..دائرة حوار "المشروعات القومية" بمؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي

بعد قليل..دائرة حوار "المشروعات القومية" بمؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي

تنطلق بعد قليل دائرة حوار مشروعات قومية والبنية التحتية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
بث مباشر| فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"

بث مباشر| فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"

بث مباشر لفعاليات اليوم الثاني لـ"حكاية وطن" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الساعة الخامسة مساء بفندق "الماسة".
انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"حكاية وطن"

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"حكاية وطن"

انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الساعة الخامسة مساء بفندق "الماسة".
الناس على "اسأل الرئيس" في وادي.. و"ماهر" يطلب حل مشكلة الإيجار القديم

الناس على "اسأل الرئيس" في وادي.. و"ماهر" يطلب حل مشكلة الإيجار القديم

"إسكان اجتماعي، تعليم، كهرباء، زيادة تذاكر المترو"، مشكلات أساسية لا تخلو منها التعليقات على منشور "اسأل الرئيس" الذي
"في حب مصر للمحليات" عن "حكاية وطن": نشارك بـ30 فردا في كل الملفات

"في حب مصر للمحليات" عن "حكاية وطن": نشارك بـ30 فردا في كل الملفات

تشارك قائمة "في حب مصر للمحليات" في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي بدأ انعقاده منذ أمس ويستمر حتى الغد، بحضور
رغم تركهم الحكومة.. 6 وزراء سابقين شاركوا المصريين "حكاية وطن"

رغم تركهم الحكومة.. 6 وزراء سابقين شاركوا المصريين "حكاية وطن"

لم تقتصر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن" على حضور ممثلي الحكومة الحالية فقط، بل حرص عدد من الوزراء السابقين على حضور المؤتمر، الذي بدأ أمس برعاية
"جادو" تكشف كواليس أكاديمية الشباب بفرنسا بعد حديث السيسي عنها

"جادو" تكشف كواليس أكاديمية الشباب بفرنسا بعد حديث السيسي عنها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي تم تدشينه خلال فترته الرئاسية كان خطوة حقيقية نحو تمكينهم.
"وقف الخلق" و"إرادة الحياة".. حكاية بيتين شعريين ارتجلهما السيسي

"وقف الخلق" و"إرادة الحياة".. حكاية بيتين شعريين ارتجلهما السيسي

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بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطالبة حضور مؤتمر "حكاية وطن"، بالوقوف دقيقة تحية وتقدير واحترام لمصر وشعبها العظيم، متابعا: "الوقفة دي مش حداد
المتحدث باسم "النواب": السيسي رئيس صادق تحدث بمنتهى الشفافية لشعبه

المتحدث باسم "النواب": السيسي رئيس صادق تحدث بمنتهى الشفافية لشعبه

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الشعب المصري تأكد أنه أمام رئيس صادق، لافتا إلى أن الرئيس السيسي كان في منتهى الدقة والمصارحة، ونسب النجاح للمصري
مكرم أحمد: السيسي رصد حكاية تمسك الشعب المصري بالخروج من أزماته

مكرم أحمد: السيسي رصد حكاية تمسك الشعب المصري بالخروج من أزماته

أشاد مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الرئيس السيسي نسب فضل تحقيق الإنجازات إلى الشعب المصري وليس لشخصه، مضيفاأن الرئيس السيسي رصد في خطابه حكاية
السيسي: لست ممن يقايضون مصلحة الشعب بمصلحة شخص

السيسي: لست ممن يقايضون مصلحة الشعب بمصلحة شخص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحلول منتصف عام 2019 سيتم الانتهاء من استصلاح مليون فدان، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم توصيل الصرف الصحي إلى 16% من القرى.ز
السيسي: عملت على تحصين مصر لمواجهة المخاطر وتحسين قدراتها العسكرية

السيسي: عملت على تحصين مصر لمواجهة المخاطر وتحسين قدراتها العسكرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عمل على تحصين الدولة المصرية لمواجهة المخاطر وتحسين قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى إنشاء قاعدة صلبة للبناء الصناعي لتحويل مصر..
سمير فرج: السيسي يتابع باهتمام خطة مصر 2020 ـ 3020

سمير فرج: السيسي يتابع باهتمام خطة مصر 2020 ـ 3020

قال اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إن الرئيس السيسي يتابع باهتمام خطة مصر 2020 ـ 3020، مضيفا أن المرحلة التأسيسية التي نعيشها الآن ستستمر حتى عام
السيسي: مصر عادت قلبا نابضا مدافعا عن الأمة العربية

السيسي: مصر عادت قلبا نابضا مدافعا عن الأمة العربية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر عادت قلبا نابضا مدافعا عن الأمة العربية واستردت مكانتها في العالم، موضحًا أنه يسعى من وراء جلسات المكاشفة إلى تقديم صورة..
سمير فرج: التاريخ سيكتب إنجازات السيسي في الإصلاح الاقتصادي

سمير فرج: التاريخ سيكتب إنجازات السيسي في الإصلاح الاقتصادي

قال اللواء سمير فرج رئيس الشؤون المعنوية الأسبق، إن التاريخ سيكتب إنجازات الرئيس السيسي في الإصلاح الاقتصادي دون مجاملة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حرص منذ أول
السيسي للمصريين: "مفيش أي رئيس يقدر يعمل حاجة من غيركم"

السيسي للمصريين: "مفيش أي رئيس يقدر يعمل حاجة من غيركم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ اللحظة الأولى لتوليه حكم مصر، اتخذ "الصراحة" طريقًا أثناء الحديث مع المصريين، سواء على الأصعدة السياسية والأمنية..
السيسي: "المفروض يتقال نبني قواعد المجد وحدنا.. مش وحدي"

السيسي: "المفروض يتقال نبني قواعد المجد وحدنا.. مش وحدي"

استشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببيت الشرع "وقف الخلق جميعا ينظرون كيف أبني قواعد المجد وحدي"، معلقا: "المفروض يتقال وقف الخلق جميعا ينظرون كيف نبني قواعد..
السيسي: حرصت على القضاء على فيروس "سي" ووصلنا بنسبة الشفاء لـ97%

السيسي: حرصت على القضاء على فيروس "سي" ووصلنا بنسبة الشفاء لـ97%

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكثر ما حرص عليه منذ أن تولى منصب رئاسة الجمهورية، هو القضاء على آفة تهدد حياة الشعب، وباء فيروس سي...
ألمانيا تصدق على إنجازات السيسي في مواجهة الهجرة غير الشرعية

ألمانيا تصدق على إنجازات السيسي في مواجهة الهجرة غير الشرعية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن، إن هناك مشروعات عظيمة جدًا لا يعرف أحد عنها أي شيء، وسوف تظهر مشروعات كثيرة، ومن سبتمبر 2016 لا توجد هجرة غير شر
السيسي: "بنستلف عشان خاطر المرتبات والناس تقولك ليه.. طب أنا أعمل إيه"

السيسي: "بنستلف عشان خاطر المرتبات والناس تقولك ليه.. طب أنا أعمل إيه"

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة الديون الخارجية على مصر قائلا: "لما بنتسلف 150 مليار بعد 5 سنين بيبقوا 300، وخمس سنين كمان يبقوا 600 مليار، والفلوس..
السيسي لـ"الشعب": "مش عاوز حد ورايا ولا جنبي.. عاوزكم قدامي"

السيسي لـ"الشعب": "مش عاوز حد ورايا ولا جنبي.. عاوزكم قدامي"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري وقود تلك الأمة وأملها في النهوض والاستمرار، ما استدعى الحضور داخل قاعة مؤتمر "حكاية وطن" للهتاف، "إحنا معاك يا ريس
السيسي: المرأة تمثل 15% بالبرلمان و20% بالحكومة.. "خلو بالكم يا رجالة"

السيسي: المرأة تمثل 15% بالبرلمان و20% بالحكومة.. "خلو بالكم يا رجالة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان هناك اهتمام كثير بالمرأة في الفترة الماضية منذ توليه رئاسة البلاد، حيث إن المرأة تُمثل 15% من البرلمان ، و 20% من الحكومة.
السيسي: أنجزنا 11 ألف مشروع بـ2 تريليون جنيه .."3 مشروعات في اليوم"

السيسي: أنجزنا 11 ألف مشروع بـ2 تريليون جنيه .."3 مشروعات في اليوم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم إنجاز 11 ألف مشروع في مدة زمنية أقل من 4 سنوات بتكلفة بلغت 2 تريليون جنية...
السيسي: "المصريين يقدروا يجمعوا 3 أضعاف اللي اتجمع لقناة السويس"

السيسي: "المصريين يقدروا يجمعوا 3 أضعاف اللي اتجمع لقناة السويس"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروع قناة السويس وأنفاقها الأربعة الجديدة الذي أبهر العالم بسبب احتشاد المصريين لجمع مبلغ 64 مليار جنيه له.
السيسي: تم تخصيص 200 مليار جنيه قروض مخفضة من أجل الشباب

السيسي: تم تخصيص 200 مليار جنيه قروض مخفضة من أجل الشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم إنشاء مدن صناعية متخصصة...
السيسي: مكنتش عايز أي منصب بعد قيادة الجيش ولم أتردد أمام تكليف الشعب

السيسي: مكنتش عايز أي منصب بعد قيادة الجيش ولم أتردد أمام تكليف الشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان قد وصل لأقصى طموحه عندما تولى رئاسة الجيش المصري، وكان يشعر أن مهمته انتهت، متابعا: "لم أكن أريد أي منصب أخر أو سلطة بعد..
السيسي: خسائر بعض الدول العربية وصلت إلى 900 مليار دولار بسبب الإرهاب

السيسي: خسائر بعض الدول العربية وصلت إلى 900 مليار دولار بسبب الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأطماع الخارجية والإرهاب وجدوا ضالتهم في انتفاضة الشعوب، ووجدوا الفرصة سانحة لتفكيك الدول العربية.
"حكاية وطن" يتصدر تويتر.. ومغردون: "شعب مصمم على البناء والتعمير"

"حكاية وطن" يتصدر تويتر.. ومغردون: "شعب مصمم على البناء والتعمير"

تصدر هاشتاج #حكايه_وطن، قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تزامنًا مع انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، ويستمر لمدة..
السيسي: التاريخ سيكتب تضحيات المصريين بحروف من نور

السيسي: التاريخ سيكتب تضحيات المصريين بحروف من نور

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما انجزته مصر هو ثمرة لحلم صاغه الشعب المصري العظيم بتماسكه وتلاحمه أن يقف صامد ليتحدى التحدي ذاته، ورفض أن يخضع لغير إرادته ال
أبرزهم محمد صلاح والفخراني.. 5 شخصيات ظهرت في فيلم "حكاية وطن"

أبرزهم محمد صلاح والفخراني.. 5 شخصيات ظهرت في فيلم "حكاية وطن"

بدأت فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعرض فيلم تسجيلي يبرز انجازات الدولة خلال 4 سنوات من توليه منصب رئاسة الجمهورية منذ عام 2014.
السيسي: يجب أن نستخلص الدروس والعبر من الماضي لرسم خارطة المستقبل

السيسي: يجب أن نستخلص الدروس والعبر من الماضي لرسم خارطة المستقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماع، اليوم، هو على مشارف انتهاء فترة رئاسية جديدة، كما اعتبرتوها مهمة إنقاذ وطن، خضناها سويا، وسط داومة وأخطار جثيمة تحيط..
السيسي: "الحكاية مش حكاية قيادة.. دي حكاية ناس شبعت من الجوع"

السيسي: "الحكاية مش حكاية قيادة.. دي حكاية ناس شبعت من الجوع"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات لم يكن يتحقق إلا بالمصريين، وشعب مصر.
السيسي يطالب حضور "حكاية وطن" بالوقوف دقيقة تقديرا لمصر وشعبها

السيسي يطالب حضور "حكاية وطن" بالوقوف دقيقة تقديرا لمصر وشعبها

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حضور مؤتمر "حكاية وطن"، بالوقوف دقيقة تحية وتقدير واحترام لمصر وشعبها العظيم...
الصفحة الرسمية لـ"السيسي" تقدم بثا مباشرا لمؤتمر "حكاية وطن"

الصفحة الرسمية لـ"السيسي" تقدم بثا مباشرا لمؤتمر "حكاية وطن"

تقدم الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بثا مباشرا للجلسة الافتتاحية لمؤتمر " حكاية وطن"
بعد تقديم الجلسة الافتتاحية لـ"حكاية وطن".. 10 معلومات عن إيمان الحصري

بعد تقديم الجلسة الافتتاحية لـ"حكاية وطن".. 10 معلومات عن إيمان الحصري

قدمت الإعلامية إيمان الحصري، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حكاية وطن"، الذي يستعرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الأربعة أعوام الماضية، وذلك بحضور عدد من
شاشة "حكاية وطن" تعرض رحلة كفاح المصريين عبر التاريخ

شاشة "حكاية وطن" تعرض رحلة كفاح المصريين عبر التاريخ

عرضت الشاشة القائمة داخل قاعة انعقاد مؤتمر "حكاية وطن"، فيديو عن كفاح المصريين وطموحاتهم، وأحداث التاريخ التي مروا بها.
عاجل| البابا وشيخ الأزهر وعبد العال يصلون لمقر انعقاد "حكاية وطن"

عاجل| البابا وشيخ الأزهر وعبد العال يصلون لمقر انعقاد "حكاية وطن"

وصل منذ قليل، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، والشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مقر..
عاجل| السيسي يدخل مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن"

عاجل| السيسي يدخل مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن"

دخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن".
انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس السيسي

انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" بمشاركة الرئيس السيسي

انطلق مؤتمر حكاية وطن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحد فنادق القاهرة.
السيسي و"الصحة".. طفرة في التطوير والقوانين ومكافحة فيروس "سي"

السيسي و"الصحة".. طفرة في التطوير والقوانين ومكافحة فيروس "سي"

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، في يونيو 2014، أخذ على عاتقه العمل بجدية لتطوير أداء كافة مؤسسات الدولة بشتى الطرق، فكان لـ"الصحة" نصيب كبير منها
مدارس "متفوقين" و"نووية" و"معلمون أولا".. إنجازات "التعليم" في 3 سنوات

مدارس "متفوقين" و"نووية" و"معلمون أولا".. إنجازات "التعليم" في 3 سنوات

"التعليم" من القضايا القومية التي تسعى مصر لمواكبة العالم المتقدم بها، لذا على مدار الثلاثة سنوات الماضية شهدت عدد من الإنجازات التي تقدمت في ذلك المجال
عاجل| وصول السيسي إلى مقر مؤتمر "حكاية وطن"

عاجل| وصول السيسي إلى مقر مؤتمر "حكاية وطن"

أفادت القناة "الأولى"، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد مؤتمر "حكاية وطن"..
بث مباشر| مؤتمر "حكاية وطن" لعرض إنجازات السيسي

بث مباشر| مؤتمر "حكاية وطن" لعرض إنجازات السيسي

يقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمؤتمر حكاية وطن الذي سيتم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
58 زيارة و738 لقاء بمسؤولين و"اتفاق المصالحة".. إنجازات السيسي خارجيا

58 زيارة و738 لقاء بمسؤولين و"اتفاق المصالحة".. إنجازات السيسي خارجيا

منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو 2014، اتخذ على عاتقه مهمة ضخمة، أبرزها إعادة وضع مصر على خارطة الدول المتقدمة، بعد أن زاد فساد الجماعة الإرهابية، لخدمة
من "عزومة الرئيس" لـ"حكاية وطن".. مؤتمرات السيسي الشعبية في 3 سنوات

من "عزومة الرئيس" لـ"حكاية وطن".. مؤتمرات السيسي الشعبية في 3 سنوات

على مدار 3 أيام، تجتمع شرائح مختلفة من الشعب المصري، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مظلة مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يستعرض خلاله الرئيس، ال
من "فيس بوك" لـ"حكاية وطن".. مناسبات تحدث فيها السيسي عن الانتخابات

من "فيس بوك" لـ"حكاية وطن".. مناسبات تحدث فيها السيسي عن الانتخابات

قبل نحو 10 أيام، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018، ومنذ ذلك الوقت تتجه أنظار العالم صو
من "الإيميل" لـ"اسأل الرئيس".. مبادرات تواصل بها "السيسي" مع المصريين

من "الإيميل" لـ"اسأل الرئيس".. مبادرات تواصل بها "السيسي" مع المصريين

3 أعوام تنوعت خلالهم وسائل التواصل التي تنفذها رئاسة الجمهورية للتواصل مع مختلف أطياف الشعب، معتمدة ـ في أكثرها ـ على الطرق التكنولوجية التي شاع استخدامها، بدءً
"في حب مصر" تشارك في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"

"في حب مصر" تشارك في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"

أعلن محمد عزت، المنسق العام لقائمة "في حب مصر"، اليوم، مشاركة القائمة في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

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بروفايل| صبرى موسى.. رحيل فارس الحكايات

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