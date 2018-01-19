"حب مصر" تشارك في ورشة "المشروعات القومية" بمؤتمر "حكاية وطن"

أصدرت قائمة في حب مصر، الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، بيان أكدت خلاله على أن القائمة، شاركت في ورشة عمل وحوار حول المشروعات القومية والبنية التحتية، بمؤتمر "حكاية وطن"، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت فاعلياته يوم الأربعاء الماضي وتنتهي اليوم الجمعة.

وقال محمد مسعد مسؤول التواصل السياسي لقائمة في حب مصر، إن ورشة العمل ناقشت دور المشروعات القومية والبنية التحتية في بناء الاقتصاد المصري على أسس علمية سليمة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وكيفية العمل على تطويره في الأيام القادمة، من خلال تبادل الأفكار والإرهاصات الفكرية التي أنتجتها دائرة الحوار بمشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديون، مضيفا أن المشروعات القومية والبنية التحتية هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المشروعات والخدمات المختلفة والمرافق لتطوير الاقتصاد.

وأوضح "مسعد" أن الحكم على تنمية الدول يأتي من قوة بنيتها التحتية وحجم مشروعاتها العملاقة والتنموية، مشيرا إلى أن مصر شهدت في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير البنية التحتية لمصر بشكل كبير، وإقامة مشروعات قادرة على التقدم بمصر لأمام.

وأشار مسؤول التواصل السياسي إلى أن السيسي يولي اهتماما كبيرة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لقدرتها على تشغيل أكبر عدد من المواطنين وخاصة الشباب من خلال تقديم تسهيلات في شكل قروض ميسرة، مؤكدا أن العديد من دول العالم استطاعت بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحقيق نقلة كبيرة لاقتصادها.